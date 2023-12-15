عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون محدودي الدخل سعره 5600 جنيه فقط.. من ريلمى

Realme C53
Realme C53

لاشك أن أناقة وقوة الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون تجعله محط اهتمام الملايين، لكن ماذا ستفعل إذا كانت ميزانيتك محدودة؟ يمكنك اقتناء iphone نسخة طبق الأصل بسعر 5650 جنيهاً فقط من ريلمى، وهو Realme C53.

يأتي هاتف Realme C53 بشاشة قياس 6.74 بوصة من نوع LCD، بدقةعرض HD+، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية.

يعمل الهاتف Realme C53 بمعالج Unisoc T612 ثمانى النواة بمعماية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Mali-G57، وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

Realme C53

ولمحبي التصوير يوفر هاتف Realme C53 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8،  والثانية للتقريب بدقة 0.3 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل f/2.0 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

يمتلك هاتف Realme C53 بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتى 33 وات، من خلال منفذ شحن USB Type-C.

يعمل هاتف Realme C53 بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم Realme UI T Edition الخاصة بهواتف ريلمى، مع قارىء للبصمة فى زر التشغيل بجانب الهاتف.

Realme C53

سعر Realme C53

يمكنك الحصول على هاتف Realme C53 فى لونين هما الذهبي والأسود مقابل سعر 5650 جنيهاً.

سعر Realme C53
آيفون iPhone Realme Realme C53 Android

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

شوط أول أحمر بامتياز.. إثارة أهلاوية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. هذه الهواتف سيتوقف عنها تطبيق واتساب في بداية 2024.. تسريب مواصفات وحش أوبو الجديد Find X7 Ultra

أخبار التكنولوجيا|جوجل تحظر 18 تطبيقا خطيرا تهدد أصحاب أندرويد في مصر.. روبوت تسلا الجديد يمكنه حمل البيضة دون كسرها

أرخص تليفزيون سمارت في مصر.. السعر مفاجأة

أقوى آيفون في العالم.. اعرف سعر Iphone 15 Pro Max بالسعودية

آبل تختبر ميزة حماية هواتف آيفون المسروقة

Snapchat تقدم مميزات جديدة من الذكاء الاصطناعي

فرصة.. لو معاك نوكيا 3310 هتبيعه مستعمل بـ 37 ألف جنيه

أخبار التكنولوجيا|أرخص موبايل شاومي ممكن تشتريه.. وموبايل سامسونج ببطارية جبارة وسعره مفاجأة

ترشيحاتنا

ثلاثية الأهلي الصاروخية في اتحاد جدة تشعل احتفالات جماهير الأحمر بالمقاهي

حماس عن استشهاد سامر أبو دقة: كان شاهدا على جرائم العدو السادي

يحيى السنوار أولهم.. جيش الاحتلال: مهمتنا القضاء على قادة حماس

تذكرة لـ كل المواصلات .. النقل تكشف موعد تشغيل الكارت الموحد

الجينات موجودة.. تعليق مثير من شوبير على تقدم الأهلي بثلاثية في شباك اتحاد جدة

آيفون محدودي الدخل سعره 5600 جنيه فقط.. من ريلمى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد عرض الزواج عليها بلبنان.. إطلالات أثارت الجدل للمذيعة لينة الطهطاوى ..شاهد

ماركة عالمية شهيرة | سعر خرافي لـ جيبة أسيل عمران .. شاهد

بعد استشهاد أسرته.. جيش الاحتلال يستهدف وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة

فيديو

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ