أولى لقطات حفل زفاف أسماء أبو اليزيد ومحمد الخطيب.. شاهد

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بزفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وسط أقاربها وعدد من أصدقائها.

وأعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد فى مايو الماضى خطبتها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى محمد خطيب يعمل مدرب لياقة بدنية فى حفل عائلى اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت أسماء مجموعة من صور خطبتها عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، فيما حرص عدد كبير من متابعيها ونجوم الفن على تهنئتها بمناسبة الخطوبة، وكتبت رانيا يوسف: "مبروك يا حبيبتى" وعلقت مايان السيد: "ألف مبروك يا حلوة أنتى" أما تارا عماد فكتبت: "مبروك.. مبروك"، ومن المهنئين أيضا المخرج أحمد خالد موسى وبسنت شوقى والمخرج حسام الحسينى والنجم عمرو سعد وأيتن عامر وأكرم حسنى.



أحدث أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.