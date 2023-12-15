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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الهجمات اليمنية تعزل ميناء تل أبيب

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

مذيعة صدي البلد ملك
مذيعة صدي البلد ملك ريان

قدمت مذيعة صدى البلد ملك ريان تغطية خاصة حول سرايا القدس وما يحدث في قطاع غزة.

وقصفت سرايا القدس قوات الاحتلال الإسرائيلية بقذائف الهاون.

وأعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية استشهاد العشرات في الطرقات في خان يونس.

في إطار التصعيدات التي تحدث في غزة، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، قصف القوات العسكرية للاحتلال في شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون.

ومن ناحية أخرى أعلنت وسائل الاعلام الفلسطينية عن أن المدفعية الإسرائيلية تطلق وابل من القنابل الدخانية وسط خان يونس.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، عن أن عشرات الشهداء في الطرقات في خان يونس بسبب أن سيارات الإسعاف لم تستطع الوصول اليهم بسبب خطورة المكان.

أما بالنسبة لمستجدات الموقف الأمريكي، فنقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، ففي رد على سؤال صحفي قال بايدن"أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".

ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، صورا، التقطت بالأقمار الصناعية، تُظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي وقد ألحق أضرارا، ودمر 6 مقابر في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة.

حيث تعتبر قوانين النزاع المسلح، أن التدمير المتعمد للمواقع الدينية دون ضرورة عسكرية، جريمة حرب، و دمرت القوات الإسرائيلية جزءا من المقبرة التونسية، في حي الشجاعية في قطاع غزة لإنشاء موقع عسكري مؤقت.

كما أعلن اليوم مسؤلون  أمريكيون أن هناك توقف شبه كامل لوصول السفن إلى ميناء إيلات الإسرائيلي بسبب الهجمات اليمنية.

و قال مسؤول أمريكي إن النيران اشتعلت في سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر بعد إصابتها بقذيفة أطلقت من اليمن.

ودخلت اليمن على خط الأحداث اليوم، لكن لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم. 
 

ميناء تل ابيب اليمن أنصار الله الحوثيين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس

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