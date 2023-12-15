تعليق مثير من شوبير بسبب الشناوي في كأس العالم للأندية

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتصدي محمد الشناوي حارس الأهلي إلى ضربة جزاء كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي في مباراة الفريقين بـ كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي اكس:" هايل ياشناوي ".



نجح على معلول، في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وسجل معلول من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الـ VAR على حسن كادش مدافع الاتحاد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.