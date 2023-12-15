شيرين عبد الوهاب تتصدر استفتاء منصة بيلبورد لأفضل 100 مطرب عربي

عرض برنامج et بالعربي، تقريرا، كشف فيه عن تصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب، لقائمة أفضل 100 مطرب عربي، وفقا لاستفتاء منصة بيلبورد السعودية.

واحتلت أغنيتي شيرين عبد الوهاب (كلام عينيه، الوتر الحساس) قائمة أفضل 100 أغنية عربية، بالمركزين الأول والثاني على الترتيب.

فيما احتلت شيرين عبد الوهاب المركز الأول كأفضل مطربة عربية.

وثائقي شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، أعلنت منصة نتفيلكس عن تقديم برنامج وثائقي للمطربة شيرين عبد الوهاب من المقرر طرحه قريبا.

شيرين أعلنت منذ فترة عن تقديم السيرة الذاتية لحياتها الشخصية ومشوراها، وقالت في مؤتمر صحفي على هامش حفلها في دبي، إنها ستظهر في الفيلم الوثائقي، مشيرة إلى أن هناك طفلة ستجسد دورها في فترة طفولتها مؤكدة انها ليست ابنتها.

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي

كانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة “نتفليكس” العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

ووقدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجأ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها في أن تنهض سريعا .

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر".