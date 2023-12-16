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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق اليوم السبت  16 ديسمبر 2023 مؤتمر مشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub"  بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتوروئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال و الدكتور احمد العوضى مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس.

وأعلن مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) عن مد فترة التقديم بالملصقات البحثية (Scientific Posters) بمؤتمر مشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub"، حيث يعتبر مشروع الاقتصاد الأخضر استكمالا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة (ISI4Egypt) ومدته 12 شهرا.

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ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر. من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

ويتم التسجيل من خلال الرابط 
http://ihub.asu.edu.eg/

عُقدت ندوة تعريفية لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس  حول برامج الدراسات العليا في جامعة كوين ماري والمنح المقدمة من الجامعة البريطانية العريقة لطلابنا في إطار الشراكة بين الجامعتين.

ياتى ذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس،   الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق، وفي إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الكلية وكلية الحقوق بجامعة كوين ماري البريطانية.

وحضر اللقاء الذي انعقد على تطبيق الزووم ما يربو على مئتي طالب من طلاب الفرق النهائية بالكلية، وطلاب الدراسات العليا وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة، وحاضر في الندوة  كلير بيرك، مديرة مكتب التعاون الدولي بجامعة كوين ماري، وكذلك  سامانتا هيفمان، مسؤولة القبول ببرامج الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة كوين ماري.

واستعرضت المحاضرتان شروط القبول للدراسة، وكيفية إعداد ملف التقدم للقبول بالجامعة وللإجراءات الميسرة وكذلك لتخفيضات المصروفات المقررة لطلاب جامعة عين شمس باعتبار الشراكة بين الجامعتين.

كما أوضحت مداخلة  بيرك أن جامعة كوين ماري خصصت فريقا من العاملين فيها لمساعدة الطلاب المتقدمين من جامعة عين شمس على إعداد ملف التقدم، وذلك من خلال بريد الكتروني خاص، وكذلك جروب للواتساب خاص بالشراكة بين الجامعتين.

مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس الاقتصاد الاخضر كلية الحقوق جامعة عين شمس برامج الدراسات العليا جامعة كوين ماري

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