الجينات موجودة.. تعليق مثير من شوبير على تقدم الأهلي بثلاثية في شباك اتحاد جدة

علق الإعلامي أحمد شوبير، على تقدم الأهلي على فريق اتحاد جدة السعودي، بـ 3 أهداف مقابل لا شيء، في كأس العالم للأندية.

وكتب شوبير، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: "چينات الأهلي دايما موجودة في المواعيد الكبرى".

وكانت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، قد انتهت بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحرم محمد الشناوي فريق اتحاد جدة من تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي عن طريق كريم بنزيما بعد تصديه لركة جزاء، في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتصدى الشناوي لركلة جزاء من كريم بنزيما في الدقيقة من 45 من عمر الشوط الأول.

ومرت أول 30 دقيقة من أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي واتحاد جدة السعودي، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وتشير النتيجة إلى تقدم النادي الأهلي بهدف نظيف.

ونجح علي معلول في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة من ركلة جزاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.