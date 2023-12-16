أفضل موبايل سامسونج تشتريه في الكريسماس.. بمواصفات جبارة

تحصل معظم الهواتف الذكية والأجهزة على عروض كبيرة بمناسبة الكريسماس والاحتفال بالعام الجديد، وينتهز الكثير من راغبي الشراء الفرصة ليحصلوا على أفضل العروض.

ويعد هاتف Galaxy A54 من شركة سامسونج واحد من أفضل الهواتف المميزة التي تمتلك معالج يقدم أداء قوي، وبطارية كبيرة وكاميرا فائقة الدقة مع سعر مناسب للشباب والفئة المتوسطة.

ونعرض فيما يلي المواصفات الخاصة بهاتف Galaxy A54، وكذلك السعر الخاص به في السوق المصرية، ومن الجدير بالذكر فإن أسعار الهواتف تختلف حسب النسخة والمتجر.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A54

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A54 في السوق المصري بسعر يبدأ من 13 ألف و 299 جنيه مصري.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54

وجاء هاتف Galaxy A54 بشاشة نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5 بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار.

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف Galaxy A54 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 2.2 .

ويعمل هاتف Galaxy A54 مع معالج من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، وواجهة المستخدم لـ السوفت وير One UI 5.1.

ويحتوي هاتف Galaxy A54 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل.