عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر iphone 14 Pro Max في السعودية

iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max

لازال جوال iPhone 14 Pro Max ينافس بقوة في فئة الجوالات الذكية الرائدة “فلاجشيب”، خاصةً بين إصدارات  آيفون، إضافى إلى ذلك سعره التنافسي بأحدث إصدار من آبل.

وصل سعر جوال iPhone 14 Pro Max فى السعودية سعة 128 جيجابايت مقابل 4499 ريالاً سعودياً، وسعة 256 جيجابايت مقابل 4920 ريالاً.

ويأتى جوال iPhone 14 Pro Max بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED، بدقة 1242 × 2688، ومحمية بطبقة قوية من السيراميك ضد الخدش، وبدون أى حواف، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى انه يتحمل النزول فى المسبح.

 iPhone 14 Pro Max

يعمل جوال iPhone 14 Pro Max الجديد بمعالج قوى Apple A16 Bionic، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A15 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و 512 جيجابايت، و 1 تيرابايت.

يقدم جوال iPhone 14 Pro Max كاميرا ثلاثية خلفية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة، والثانية ultra wide بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة telephoto بفتحة عدسة f/2.8، بدقة فيديو 4K حتي 60 frame بالثانية، وفلاش LED قوي مزدوج، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.9، بدقة تصوير فيديو 4K حتي 60 frame في الثانية.

iPhone 14 Pro Max

يمتلك جوال iPhone 14 Pro Max بلوتوث 5.3، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 802، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، ويحمل الجوال بطارية سعة 4323 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، وشحن لاسلكي عكسي بقوة 7.5 وات.

يمكنك شراء iPhone 14 Pro Max فى 4 ألوان وهي الرمادي الداكن، الذهبي، السيلفر، البنفسجي الداكن.

آيفون iPhone السعودية iPhone 14 Pro Max فلاجشيب جوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

بعد قرار زيادة المعاشات.. هؤلاء لهم الحق في الجمع بين معاشين بالقانون

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

رسميًا.. غياب نجم منتخب مصر عن كأس أمم أفريقيا 2023

موضوعات متعلقة

خصم 20 ألف جنيه على وحش سامسونج Galaxy S22 Ultra

هونر تطلق هاتفها الشبابي Honor X8b في السعودية بمواصفات مميزة

ينافس الفلاجشيب.. وحش سامسونج بمواصفات جبارة وسعر مناسب

لو نسيتها.. كيفية إعادة تعيين كلمة مرور إنستجرام

شركة Asus تؤكد موعد إطلاق هواتفها العملاقة ROG Phone 8

أخبار التكنولوجيا| حصاد 2023.. أفضل تطبيقات المراسلة على أندرويد لهذا العام.. أقوى هاتف منافس لـ سامسونج شاومي من ريلمي

سعر مناسب.. أفضل موبايل سامسونج للطلبة

أقوى موبايل في العالم.. سعر Iphone 15 Pro Max في الإمارات

ترشيحاتنا

أكبر مدينة عائمة في العالم تتفوق على فينيسيا.. تعرف عليها

ميدو: فلومينينسي يشبه مانشستر سيتي.. وعلى كولر تغيير خطته

إعلام عبري: مقتل جنود في جيش الاحتلال بسبب بكتيريا بالمستشفيات

عرض لن يتكرر على آيفون 12.. سعره 16 أف جنيه فقط

خصم 20 ألف جنيه على وحش سامسونج Galaxy S22 Ultra

كريم حقي: الأهلي قادر على تخطي فلومينينسي البرازيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مجسم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار من مهرجان الأمل السينمائي

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فستان كشف عن تاتو.. هيدي كرم تخطف الأنظار بمهرجان الجونة

صدام العمالقة في المونديال.. موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي والقنوات الناقلة

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ