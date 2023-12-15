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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| أول تعليق من كولر بعد الفوز على اتحاد جدة بثلاثية

كولر
كولر

عبَّر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل ‏هدف، مساء اليوم، والتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.‏

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام منافس مميز، وقد أقيمت المباراة على ملعب جيد، ‏والأجواء ساعدتنا على الظهور بهذه الصورة".‏

وأضاف: في الأهلي نلعب دائمًا من أجل الفوز، واللاعبون قدموا المطلوب منهم على أفضل ما يكون، واستحقوا الفوز بهذه ‏النتيجة.‏

وأشار كولر إلى أن فريق فلومينينسي البرازيلي منافس قوي ومميز، وأن الأهلي سيستعد بشكل جيد للمباراة المرتقبة بينهما في ‏نصف نهائي البطولة.‏

وأكمل: لكل مباراة ظروفها وفقًا لمستوى المنافس، وكل مباراة تحتاج إلى الأداء الذي يتوافق معها، واليوم لعبنا جيدًا وسجلنا أهدافًا وكل لاعب قدم ‏مستوى مميزًا خلال اللقاء، ونأمل أن نستمر على هذا الأداء.‏

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