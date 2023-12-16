أخبار الفن| زفاف أسماء أبو اليزيد.. طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

زفاف أسماء أبو اليزيد.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: طلاق شيرين عبد الوهاب، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

رحل عن عالمنا عصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر المخرج أحمد البدري، ولم يحدد أي من أسرة الراحل تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان حتى الآن.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج أحمد البدري، بمنشور عبر فيسبوك: قائلا: «الدوام لله المخرج الكبير احمد البدري».

أعلن الفنان نادر أبو الليف -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تغيير موعد ومكان عزاء شقيقه الفنان عادل أنور، ليصبح يوم الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية، بدلا من اليوم في مسجد الشرطة.

وكتب نادر أبو الليف، عبر فيسبوك: «الملك والدوام لله أخي الفنان عادل أنور في ذمة الله وبإذن الله العزاء يوم الاحد في الحامديه الشاذليه وشكرا لكل من واساني بالاتصال أو بالرسالة.

تشيع جنازة المخرج أحمد البدري، غدا السبت، من مسجد الحصري، عقب صلاة الظهر، بعد وفاته اليوم الجمعة إثر تدهور حالته الصحية.

بدأ، حفل زفاف الفنانة أسماء أبو اليزيد على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وشهد حفل زفاف أسماء أبو اليزيد، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر فرج.

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بزفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، وسط أقاربها وعدد من أصدقائها.

وأعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد فى مايو الماضى خطبتها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى محمد خطيب يعمل مدرب لياقة بدنية فى حفل عائلى اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

كشف الفنان القدير رشوان توفيق لـ"صدى البلد" عن أحدث اعماله وهو مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الف ليلة وليلة" لـ ياسر جلال، المقرر عرضه في دراما رمضان 2024 ، مشيراً إلى أنه دور صعب ومهم على الرغم من صغر مساحته.

عرض برنامج et بالعربي، تقريرا، كشف فيه عن تصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب، لقائمة أفضل 100 مطرب عربي، وفقا لاستفتاء منصة بيلبورد السعودية.

تأكيدًا لانفراد صدى البلد وقع الانفصال بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب للمرة الثانية بعدما وقعت خلافات بينهما في السعودية.