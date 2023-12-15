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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغيير موعد ومكان عزاء الفنان عادل أنور شقيق نادر أبو الليف

عادل أنور
عادل أنور

أعلن الفنان نادر أبو الليف -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تغيير موعد ومكان عزاء شقيقه الفنان عادل أنور، ليصبح يوم الأحد في مسجد الحامدية الشاذلية، بدلا من اليوم في مسجد الشرطة. 

وكتب نادر أبو الليف، عبر فيسبوك: «الملك والدوام لله أخي الفنان عادل أنور في ذمة الله وبإذن الله العزاء يوم الاحد في الحامديه الشاذليه وشكرا لكل من واساني بالاتصال أو بالرسالة. 

 

جنازة عادل أنور

شيعت، اليوم، جنازة الفنان الراحل عادل أنور شقيق المغني أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر.

حضر الجنازة الفنان أشرف ززكي وأيمن عزب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أسرة الراحل وأصدقائه المقربين.

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر أعلن وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك. 

وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”. 

عادل أنور هو ممثل و مؤلف ومخرج تليفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات وسهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة  وغيرها.

عادل أنور الفنان عادل انور نادر أبو الليف الفنان نادر أبو الليف جنازة عادل أنور

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