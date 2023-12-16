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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وداعا أزمة البصل|الكيلو يتراجع 10 جنيهات بعد تدخل حكومي عاجل.. وهذا ثمنه الآن

البصل
البصل

بدأت أزمة البصل في الانفراجة بعد قرار الحكومة العاجل قبل 4 أيام ن والذي أعلن فيه رئيس مجلس الوزراء مد قرار وقف تصدير البصل حتة مارس المقبل، ما أحدث اتزانا في السوق وتراجعت الأسعار بعد وصول الكيلو لنحو 50 جنيها.

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وكشف مصدر في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أسعار طن البصل بسوق الجملة بنحو 10 آلاف جنيه مسجلا 25000 جنيه بدلا من 35000 أمس، نتيجة للقرار، ورصد موقع صدى البلد التراجع في الأسواق إلى 35-40 بدلا من 50 جنيها .

البصل

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، قبل 4 أيام  لمتابعة موقف توافر السلع المختلفة فى الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا فى هذا الصدد إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التى من شأنها أن تسهم فى ضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التى تقوم ببحثها فى دعم جهود الدولة فى هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التى تسهم فى تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.

منع تصدير البصل

وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.


من جانبه كشف   نقيب الفلاحين  حسين ابو صدام   أخر تطورات أسعار البصل  في الاسواق قائلاً : سعر البصل ارتفع بالفعل بشكل كبير جداً ربما تصل نسبة الزيادة إلى ثلاثين ضعفاً مقارنة  بالموسم الماضي  وهذا يعود لسوء الادارة في تصدير البصل.

وتابع في تصريحات تليفزيونية ان مصر صدرت  بصل  بكميات كبير أكثر من العام الماضي رغم أن المساحة  المروعة في مصر أقل بكثير من العام الماضي لخسائر الفلاحين في البصل  وبالتالي   كانت الزراعات أقل    في هذا الموسم ، لافتاً إلى أنه حذر في شهر  يونيو من سوء إدارة عملية التصدير  وطالبت إما بفرض رسوم على صادرات البصل أو منع تصديره   والحكومة استجابت  للقرار في شهر سبتمبر.

45 جنيهًا 

قيما علق عز الدين حسن جودة رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، على ارتفاع أسعار كيلو البصل لأكثر من 45 جنيهًا ببعض الأسواق، مشيرًا إلى أنه العام الماضي طالب بوقف تصدير البصل في ظل انخفاض انتاجه العام الماضي.

وواصل:" سعر البصل حاليًا غير طبيعي، ولولا التحذيرات من العام الماضي لم ليكن موجودا في السوق المصري وهناك ارتفاع في أسعار البصل عالميا.

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