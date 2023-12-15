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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الخضراوات والفاكهة بالقاهرة توضح أسباب ارتفاع سعر البصل

البصل
البصل

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن يجب المحافظة على الأسعار ونساند المواطن المصري ونساند الدولة المصرية أيضاً لأن الدولة تعمل من خلال عمل المواطن، مضيفاً أن كل فرد عليه حقوق وواجبات ويجب أن يتقن في واجباته نحو وطنه.


وأضاف «النجيب» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "CBC" الذي يقدمه الإعلامي "جابر القرموطي" أن لدينا تدني في أسعار البصل العام الماضي والعام قبل الماضي أدى إلى عزوف الفلاحين والمزارعين لزراعة البصل وأتجهت إلى الكمون واليانسون، منوهاً إلى أن طن الكمون بـ 200 ألف جنيه، وطن اليانسون من 1400 لـ 180 ألف جنية.



مزروعات غالية الثمن

 

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إلى أن زراعة الكمون واليانسون مزروعات غالية الثمن، لذلك قرر المزارع أن يتجه إلى زراعة هذه المحاصيل لأنها أغلى من البصل، مما أدى إلى تقليل مساحات زراعية خاصة بزراعة البصل.

 

الخضروات غرفة القاهرة الفاكهه حاتم النجيب شعبة الخضروات والفاكهة الأسعار البصل

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