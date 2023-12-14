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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الفلاحين عن موعد انخفاض سعر البصل: مثل إنت متسواش بصلة هيرجع تاني

البصل
البصل

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أزمة ارتفاع سعر البصل عالمية وليست محلية فقط، مشيرا إلى أن هناك قلة في الإنتاج من الدول الكبرى في زراعة البصل مثل الهند وباكستان والصين.

حديث حول ارتفاع سعر البصل


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن محصول هذا العام من البصل كان محدودا، لأن العام الماضي الفلاح كان يبيع كيلو البصل بجنيه و2 جنيه، ولذلك أحجم عدد كبير من الفلاحين عن زراعته هذا العام، بالإضافة إلى أنه رغم أن الإنتاج كان محدودا، كانت نسب تصدير البصل هذا العام مرتفعة، ولذلك الموجود حاليا من البصل في السوق محدود، ولهذا ارتفع السعر ووصل لـ 40 جنيه للكيلو الواحد.


وأكد أبو صدام، أن الأزمة في البصل هي أزمة إدارة بالمقام الأول، لأن مصر إنتاجها من البصل 3 ملايين طن، ولديها اكتفاء ذاتي من هذا المحصول، وتحميل وزارة التموين المسئولية عن ارتفاع السعر أمر مستبعد لأن الوزارة لا تشتري البصل من الفلاح، ولكن البصل في أيدي التجار.

ولفت إلى أن التاجر الذي يبيع كيلو البصل بـ40 جنيها في السوق، كان قد اشتراه من الفلاح في الأرض بـ 6 جنيهات فقط، ولذلك أرى أن الأزمة سببها استغلال من التجار وإضافة إلى تصدير البصل للخارج.

وعن موعد انخفاض سعر البصل في السوق، قال: "هيرجع تاني المثل الشعبي (أنت متسواش بصلة) والسعر هينخفض بشكل كبير ولكن في نصف مارس وأول إبريل، وسيكون الموسم هذا العام مزدهرا، لأن الفلاحين زرعوا كميات كبيرة من البصل هذا العام طمعا في تحقيق أرباح، وأرى أن السعر قد ينخفض ليكون الكيلو بـ 10 جنيهات على الأكثر في السوق".

نقيب الفلاحين سعر البصل ارتفاع سعر البصل سارة حازم ببرنامج كل الزوايا

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