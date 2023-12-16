عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

النداء الأخير الى أسطنبول يحافظ على تواجده بالأعلي مشاهدة فى مصر

النداء الأخير الى
النداء الأخير الى أسطنبول

تمكن فيلم النداء الأخير الى أسطنبول من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، عبر منصة نتفلكيس ، وذلك بالرغم من مرور ما يقرب من شهر على طرحه .

العمل عرض  علي منصة “نتفلكيس” يوم 24 نوفمبر وتدور أحداثه فى  مدينة نيويورك ، ويحتل المركز السادس فى قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة على منصة نتفلكيس .

تدور أحداث الفيلم حول لقاء بالصدفة  في المطار بشخصين متزوجين، قررا قضاء ليلة لا تنسى في مدينة "نيويورك"، و بينما تقضي سيرين (بيرين سات) ومحمد (كيفانش تاتليتوغ) أفضل لحظات حياتهما معا، هناك مشكلة واحدة فقط تواجههما وهي أن  كلاهما متزوجا.

وكان آخر أعمال بيرين سات على منصة “نتفلكيس” هو مسلسل “عطايا”، وتدور قصته حول رسامة من مدينة "إسطنبول" التركية، تسعى للبحث عن ذاتها من خلال تجربة خاصة، تكشف لها أسرارا كونية عن موقع أثري في جبال الأناضول تربطه علاقة وثيقة بماضيها.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. الخلافات اشتعلت في السعودية وعمرو أديب وراء الإعلان

خلصت من لوسي ابن طنط فكيهة.. شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على طلاقها من حسام حبيب

ويشارك بيرين سات في بطولة المسلسل كل من، محمد جينسور، ميتين أكدولجر، ميليسا شينولسون، باشاك كوكلوكايا، شيفان شانوفا، تيم سيفي، ميرال جتنكيا، هازال توريسان، سيزمي باسكن.

بيرين سات ممثلة تركية، من مواليد 26 فبراير 1984 ولدت دينة أنقرة في تركيا، كان والدها مدرس معمار في مدرسة أنقرة كوناكتيب الثانوية.

أمضت بيرين طفولتها وحياتها بأنقرة، درست في مدرسة كلية تيد العليا بأنقرة وفي جامعة بيلكين حيث نخرجت تخصص تجارة، كما أنها تتكلم الإسبانية والإنجليزية بمهارة شديدة إلى جانب التركية.

كانت بداية ظهورها بالتليفزيون كان عن طريق برنامج اشتهرت فيه وكانت صغيرة في السن، لكن نجوميتها اكتملت بعد أدائها دور بيهتر في مسلسل “العشق الممنوع”، حيث حصلت من خلاله على جوائز عدة. 

وشهرتها اليوم وصلت إلى العالم العربي وإيران وكرواتيا واليونان وسلوفينيا بعد دبلجة مسلسليها “العشق الممنوع” و"فاطمة" في هذه الدول.

كما أنها شاركت في أفلام عديدة كمغنية بجانب تجسيدها لدور البطولة في الكثير من المسلسلات.

وصفت بيرين بأنها ممثلة العام، فقد كانت ضمن قائمة “الذين وضعوا بصمتهم لعام 2010” التي أعدتها جريدة “راديكال”.

حصلت بيرين على العديد من الجوائز، ومن ضمنها حصولها مرتين على جائزة الفراشة الذهبية.

اشتركت بيرين في العديد من مشاريع المسئولية الاجتماعية، ففي شهر نوفمبر من عام 2012 قامت بيرين بتصميم قميص لمجلة "إيلا" التي يحمل غلافها صورة بيرين دون مكياج، وتم عرض هذه القمصان للبيع في محلات "نيت وارك"، وتم التبرع بأرباح البيع إلى مشروع "حبوب الرمان" (Nar Taneleri) الذي ساهم في تعليم البنات من عمر 18 إلى 24 سنة في الدول النامية. 

النداء الأخير الى أسطنبول إسطنبول التركية العشق الممنوع بيرين سات طلاق شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب شيرين عبد الوهاب طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

لاعيبه رجالة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

الإجازة الرسمية الأولى للموظفين في مصر 2024.. موعدها وتفاصيل عنها

ترشيحاتنا

لأول سنة سواقة..الحقي عربية BYD سعرها 80 ألف جنيه

مفهوم التخلية والتحلية في الإسلام.. انزع الغل من قلبك

مروان عطية يكشف سبب بكائه عقب الفوز على اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

تعليق مفاجئ من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي

نظراته تمزق القلب ..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

موعد مباراة فالنسيا وبرشلونة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء سليمان تكتب| اترك العالم خلفك.. ماذا لو انقطعت كل وسائل الاتصال؟

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. الخلافات اشتعلت في السعودية وعمرو أديب وراء الإعلان

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

فيديو

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ