النداء الأخير الى أسطنبول يحافظ على تواجده بالأعلي مشاهدة فى مصر

تمكن فيلم النداء الأخير الى أسطنبول من الدخول الي قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر ، عبر منصة نتفلكيس ، وذلك بالرغم من مرور ما يقرب من شهر على طرحه .

العمل عرض علي منصة “نتفلكيس” يوم 24 نوفمبر وتدور أحداثه فى مدينة نيويورك ، ويحتل المركز السادس فى قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة على منصة نتفلكيس .

تدور أحداث الفيلم حول لقاء بالصدفة في المطار بشخصين متزوجين، قررا قضاء ليلة لا تنسى في مدينة "نيويورك"، و بينما تقضي سيرين (بيرين سات) ومحمد (كيفانش تاتليتوغ) أفضل لحظات حياتهما معا، هناك مشكلة واحدة فقط تواجههما وهي أن كلاهما متزوجا.

وكان آخر أعمال بيرين سات على منصة “نتفلكيس” هو مسلسل “عطايا”، وتدور قصته حول رسامة من مدينة "إسطنبول" التركية، تسعى للبحث عن ذاتها من خلال تجربة خاصة، تكشف لها أسرارا كونية عن موقع أثري في جبال الأناضول تربطه علاقة وثيقة بماضيها.

ويشارك بيرين سات في بطولة المسلسل كل من، محمد جينسور، ميتين أكدولجر، ميليسا شينولسون، باشاك كوكلوكايا، شيفان شانوفا، تيم سيفي، ميرال جتنكيا، هازال توريسان، سيزمي باسكن.

بيرين سات ممثلة تركية، من مواليد 26 فبراير 1984 ولدت دينة أنقرة في تركيا، كان والدها مدرس معمار في مدرسة أنقرة كوناكتيب الثانوية.

أمضت بيرين طفولتها وحياتها بأنقرة، درست في مدرسة كلية تيد العليا بأنقرة وفي جامعة بيلكين حيث نخرجت تخصص تجارة، كما أنها تتكلم الإسبانية والإنجليزية بمهارة شديدة إلى جانب التركية.

كانت بداية ظهورها بالتليفزيون كان عن طريق برنامج اشتهرت فيه وكانت صغيرة في السن، لكن نجوميتها اكتملت بعد أدائها دور بيهتر في مسلسل “العشق الممنوع”، حيث حصلت من خلاله على جوائز عدة.

وشهرتها اليوم وصلت إلى العالم العربي وإيران وكرواتيا واليونان وسلوفينيا بعد دبلجة مسلسليها “العشق الممنوع” و"فاطمة" في هذه الدول.

كما أنها شاركت في أفلام عديدة كمغنية بجانب تجسيدها لدور البطولة في الكثير من المسلسلات.

وصفت بيرين بأنها ممثلة العام، فقد كانت ضمن قائمة “الذين وضعوا بصمتهم لعام 2010” التي أعدتها جريدة “راديكال”.

حصلت بيرين على العديد من الجوائز، ومن ضمنها حصولها مرتين على جائزة الفراشة الذهبية.

اشتركت بيرين في العديد من مشاريع المسئولية الاجتماعية، ففي شهر نوفمبر من عام 2012 قامت بيرين بتصميم قميص لمجلة "إيلا" التي يحمل غلافها صورة بيرين دون مكياج، وتم عرض هذه القمصان للبيع في محلات "نيت وارك"، وتم التبرع بأرباح البيع إلى مشروع "حبوب الرمان" (Nar Taneleri) الذي ساهم في تعليم البنات من عمر 18 إلى 24 سنة في الدول النامية.