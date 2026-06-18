قلبي اتنزع مني| والدة ضحية الغدر ببورسعيد: كان صاحبي قبل ما يكون ابني

كشفت إيمان إبراهيم جاد، والدة طالب الحقوق وبطل الملاكمة الذي لقي مصرعه غدرًا في بورسعيد، تفاصيل مؤثرة عن الساعات الأخيرة في حياة نجلها، مؤكدة أن رحيله المفاجئ ترك جرحًا عميقًا لن يندمل، خاصة أنه كان ابنها الوحيد ورفيقها الأقرب.

وقالت خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، إن نجلها عاد إلى المنزل بشكل طبيعي في الليلة السابقة للواقعة، وتناول طعامه ثم بدأ في المذاكرة استعدادًا لامتحانه في صباح اليوم التالي، قبل أن تطمئن عليه وتطلب منه التركيز في دراسته والعودة مبكرًا إلى المنزل.

وأضافت أنها استيقظت على اتصال هاتفي أبلغها بتعرض نجلها للاعتداء ونقله إلى المستشفى، لتتوجه على الفور وهي لا تكاد تصدق ما تسمعه، مؤكدة أنها وجدته في حالة حرجة بين الحياة والموت.

وأشارت إلى أن أصعب ما مرت به هو رؤية ابنها في تلك الحالة، قائلة: «حسيت إن قلبي اتنزع مني»، موضحة أن العلاقة بينهما لم تكن علاقة أم بابنها فقط، بل كانت علاقة صداقة قوية، يتشاركان فيها تفاصيل الحياة اليومية والضحك والهموم وكل ما يخصهما.

وأكدت أن نجلها كان سندها الحقيقي داخل المنزل، ولم يكن يخفي عنها شيئًا، كما كانت تعتمد عليه في كثير من أمور حياتها، الأمر الذي جعل فقدانه صدمة قاسية لا تزال تعيش تفاصيلها حتى الآن.

وأضافت أن القبض على المتهم منح الأسرة قدرًا من الطمأنينة، لكنه لا يعوض فقدان ابنها، مشددة على تمسكها بالقصاص العادل وتوقيع أقصى عقوبة على الجاني، حتى يعود الحق إلى أصحابه وتتحقق العدالة.

وأكدت الأم أنها أوصته بالانتهاء من دراسته والاستعداد لامتحانه، دون أن تعلم أن تلك اللحظات ستكون الأخيرة بينهما، قبل أن يتحول حلم شاب يستعد لمستقبله إلى مأساة هزت مشاعر أهالي بورسعيد.



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