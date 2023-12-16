برنامج ورش عمل فنية للأعمال الأدبية لأعضاء الأندية الثقافية بسيناء

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، "إدارة تنمية الشباب" برنامج ورش عمل فنية في الشعر والإنشاد الديني ضمن فعاليات الأندية الثقافية بمراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ونجوى صلاح وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،وعلاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية.

وتم تنفيذ البرنامج ضمن فعاليات بمركز شباب 6 اكتوبر، اليوم الجمعة وقدمت المواهب من أعضاء النادي الثقافي عروضهم الأدبية، من شعر وإنشاد ديني وادار الورشة الفنية الفنان خالد الشعراوي.

المواهب الفنية:

أوضح ايهاب حسن عبد الوهاب ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الورشة تخللها تقديم المواهب الفنية عروضهم الأدبية في الشعر والإنشاد الديني والإبتهالات، مشيراً إلى اهتمام النادي الثقافي بالاستعانة بالمتخصصين فى المجال الأدبى لتقديم ورش العمل،.

اقيمت فعاليات النادي الثقافي بمراكز شباب 6 اكتوبر بإشراف محمود الشريف، مدير ادارة تنمية الشباب، مدحت الشوربجي مدير المركز ومتابعة فريق عمل المركز.