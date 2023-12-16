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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسيط ومميز.. سعر فستان أنابيلا هلال بتجاوز 177 ألف جنبه بمهرجان الجونة السينمائي

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال

نشرت المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال صور لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” من مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

 

سعر فستان أنابيلا هلال في مهرجان الجونة السينمائي

 

وظهرت أنابيلا هلال، وهي ترتدي فستان طويل باللون الاوف وايت ومنفوش من الاسفل وبقطعة من الدانتيل باللون الذهبي اللامع من منطقة الخضر وباكمام طويلة وواسعة مكشوفة من الاعلى زمن منطقة الصدر بتصميم v، وقد اختارت حقيبة صغيرة باللون الفضي الميتال.

 

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وكان فستان أنابيلا هلال من تصميم مصمم الأزياء زهير مراد، ووصل سعره إلى 5730 دولار، أي ما يعادل 177 ألف جنيه.

 

وتركت أنابيلا هلال خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة.

 

وأكملت انابيلا هلال إطلالتها بالاعتماد على الألوان الترابية في وضع المكياج، فقد اختارت اللون الكشميري الفاتح كأحمر شفاه، مع اختيار الكحل الأسود، والماسكرا، والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها.

 

ولم تتكلف أنابيلا في إرتداء الإكسسوارات، فقد اختارت قرطين وخاتم من الألماس، مع ساعة يد باللون الابيض، وهو ما أعطاها رقيقة وناعمة.

أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا هلال
أنابيلا أنابيلا هلال فستان أنابيلا هلال سعر فستان أنابيلا هلال مهرجان الجونة السينمائي المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال

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