خالص العزاء.. أحمد موسى ينعى أمير الكويت

نعى الاعلامي أحمد موسى، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الذي وافته المنية اليوم.

وكتب عبر أكس: “‏⁧‫الشيخ نواف الاحمد الصباح‬⁩….البقاء لله خالص العزاء للشعب الكويتي الشقيق .. رحم الله الشيخ نواف الاحمد الصباح الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي توفي اليوم السبت ..رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته”.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاما.

وكان التلفزيون الرسمي لدولة الكويت قد قطع بثه منذ قليل وبث آيات من القرآن الكريم.

وغيب الموت، أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا، إذ الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت من 29 سبتمبر 2020، وهو الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق، من زوجته اليمامة، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».