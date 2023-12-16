«آي صاغة»:0.7 % ارتفاعًا في أسعارالذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.7 % وبقيمة 15 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، حيث أدى قرارالفيدرالي الأمريكي بتثبت أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير، بتزايد التوقعات بإنهاء دورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2890 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2020 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3303 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2477 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1927 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23120 جنيهًا.



وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2880 جنيهًا،ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2885 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة بنحو 15 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2020 دولارات.



وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، لاسيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا أن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، مات يوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.



وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع، يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن نهاية لدورة تشديد السياسة وأشار إلى انخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى انخفاض الدولار والسندات.