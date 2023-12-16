صاحب مواقف تاريخية.. الكنيسة الأرثوذكسية تنعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد

نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز ٨٦ عامًا بعد أن قضى عمره في خدمة بلاده الكويت في مختلف المناصب وكان خير خلف لخير سلف.

وقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان لها اليوم - العزاء لشعب دولة الكويت الشقيق وأعضاء العائلة الكريمة في وفاة هذا الزعيم، ذاكرين مواقفه التاريخية في دعم الأمة العربية خلال الأوقات الصعبة، ونطلب لهم تعزيات جزيلة، واستكمالاً لمسيرة الازدهار والتقدم على خطى الراحل الكبير.