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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: المشاركة المجتمعية ساهمت فى إنشاء آبار وإقامة مشروعات صغيرة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاحتفالية

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير لوزارة البترول والثروة المعدنية برئاسة المهندس طارق الملا لرعايته وحرصه علي الدعم والمشاركة المجتمعية الفاعلة من الوزارة للمجتمعات المحلية خاصة بقريتي جلال وسواني سمالوس بالضبعة وبالتعاون مع شركة كابريكورن وتمويلها العديد من المشروعات.

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كما تقدم بالشكر، لجمعية الأورمان الشريك المنفذ للأنشطة، التي نظمت عددا من القوافل الصحية والقوافل الطبية، وكذلك عددا من المشروعات الاقتصادية للأسر بهدف تحسين مستوى المعيشة مع ما تديره لهم من دخل وتحقق مزيد من فرص العمل.

جاء ذلك خلال حفل ختام المرحلة الأولى من مشروع المسئولية المجتمعية بقري جلال وسواني سمالوس بمدينة الضبعة، بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، وراندي نيلي رئيس مجلس إدارة شركة كوبريكورن، والينور رولي مدير كابريكورن مصر، والمهندسة سوزان محب عن جمعية الأورمان والمهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد والدكتور عماد الدين عبد الله رئيس مدينة الضبعة والعمد والمشايخ، ومديري الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة وعدد من أهالي وقريتي جلال وسواني سمالوس.

وتضمنت المشروعات التي لاقت استحسان وشكر المجتمع المحلى المستهدف توزيع ٢٥٠ رأس ماعز على ٥٠ أسرة بواقع ٥ رؤوس لكل أسرة، وإنشاء ٤٨ بئرا لحصاد وتخزين مياه الأمطار، وإنشاء ٨ أبراج حمام وذلك بمتابعة من مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة تنمية القرية، وكذلك تنظيم ١٢ قافلة طبية شهدت توقيع الكشف الطبي على عدد ٢٤٠٠ مواطن مع تقديم الأدوية والعلاج مجانا بمتابعة من مديرية الصحة، بالإضافة إلى ١٢ قافلة بيطرية قامت بالكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني لعدد ٤٣ ألف رأس بمتابعة من مديرية الطب البيطري بمطروح.

وأكد محافظ مطروح على متابعته لجميع جهود مشروعات المشاركة المجتمعية مع التوجيه لجميع الجهات التنفيذية بالتعاون والتنسيق الكامل لتنفيذ هذه المشروعات بكل دقة، وتوفير كافة الإمكانيات وتيسير الوصول إلى كافة المستحقين وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجا.

ودعا محافظ مطروح إلى استمرار جهود المشاركة المجتمعية وتنفيذ مرحلة ثانية من هذه المشروعات في مناطق أخرى بالتنسيق مع المحافظة وأجهزتها التنفيذية بما يحقق المزيد من الفرص الحقيقية من التنمية وتحسين الدخل للأسر الأكثر احتياجا، وبما يواكب جهود الدولة في تحقيق مزيد من الحياة الكريمة وصولا إلى أقصى المناطق والتجمعات.

وفي نهاية اللقاء سلم محافظ مطروح درع المحافظة لوزارة البترول وشركة كوبريكورن للبترول وجمعية الأورمان تقديرا لجهود التعاون والمشاركة المجتمعية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين بالمحافظة.

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