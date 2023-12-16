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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة طباعة على ورق " الاستنسل " بقصر ثقافة العريش

ورشة عمل
ورشة عمل

نظم اقليم القناة وسيناء الثقافى ، فرع ثقافة شمال سيناء،  ورشة طباعة على ورق " الاستنسل " اليوم السبت16 ديسمبر ٢٠٢٣ بقصر ثقافة العريش ، ذلك ضمن البرنامج الفنى والثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، تحت رعاية أمل عبدالله  وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافى ، وإشراف أشرف المشرحانى مدير عام ثقافة شمال سيناء.

 


                   
 

باترون للطبع:

 بدأت الورشة بتعريف معنى الاستنسل وكيف نقوم بتنفيذ باترون للطبع والخامات المستخدمة من ورق والوان وقماش، اعداد ايناس سمير مدير القصر.

اشرف  على الورشة ادارة المواهب،و نفذها  شعبان جمعه موجه تربية فنية.

كما نفذ قصر ثقافة بئر العبد ، أمسية شعرية شارك فيها رواد القصر وتم اكتشاف وتنمية موهبة الطالبة چنى هانى فى القاء الشعر، اعداد ابراهيم القطاوى، متابعة عبدالسميع نوفل مدير القصر .

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قصر ثقافة ورشة الاستنسل العريش

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