انطلاق ألفا روميو تونالي الجديدة كليًا 2024 فى مصر |شاهد

أعلن الوكيل الرسمى للعلامة التجارية ألفا روميو في مصر، عن طرح السيارة ألفا روميو "تونالي" الجديدة كليا New Alfa Romeo Tonale SUV متعددة الاستخدامات لأول مرة في السوق المصري .

تتوافر السيارة ألفا روميو تونالي موديل 2024 الجديدة، بطرازين هما TI و Veloce بإمكانات وقدرات فائقة ورفاهية لا مثيل لها تعكس الأناقة الإيطالية الشهيرة.



تعد السيارة الجديدة ألفا روميو"تونالي" الجديدة كليا New Alfa Romeo Tonale SUV طرازاً جديداً كلياً يدخل السوق المصري. تتميز سيارة الدفع الرباعي المدمجة بالتصميم الإيطالي الشهير مما يجعلها خيارا مرغوبا في فئتها.

زودت ألفا روميو تونالي Alfa Romeo Tonale SUV بمحرك قوي سعة2000 سي سي بقوة 268 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 9سرعات، كما تتمتع بنظام أمان متميز يشمل كشف النقاط العمياء مع كشف العوائق العرضية ، وكاميرا 360 درجة،و رادارات وقوف السيارات 360 درجة، ومساعدات الصيانة، والتحكم في السرعة، والكبح الذاتي للطوارئ، والكشف عن حالة إرهاق السائق. كما تأتي بـ 6 ألوان مختلفة هي الأحمر، الأسود، الأبيض، الأزرق، الأخضر والرمادي.

تتمتع "تونالي" بالعديد من المميزات والتقنيات، حيث توفر أربعة باقات متنوعة من الإمكانات التي تعزز شعور قائد السيارة بالتميز والرفاهية على الطريق، وباقة من التجهيزات الداخلية المتميزة التي تتضمن تنجيد جلدي ومقاعد أمامية كهربائية بـ 8 أوضاع مع ذاكرة لـ 3 أوضاع ومقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية، وباقة الشتاء التي تضم خاصية تدفئة المقاعد الأمامية، وخاصية تدفئة عجلة القيادة، وخاصية تدفئة الزجاج الأمامي وباقة التجهيزات الرياضية التي تحتوي على مجاذيف عجلة القيادة من الألومنيوم وملاقط فرامل BREMBO مطلية باللون الأحمر.

أعرب المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات عز العرب، عن سعادته بطرح السيارة ألفا روميو "تونالي" الجديدة لأول مرة في السوق المصري، مؤكداً أن ذلك ينبع من حرص مجموعة عز العرب على متابعة كل ما هو جديد في عالم السيارات، ومسايرة السوق العالمي وكل ما يتم طرحه، لتكون عز العرب من أوائل الشركات التي تلبي رغبات وطموحات عملائها بطرح أفخم وأرقى طرازات السيارات التي يتم تصنيعها في مختلف دول العالم". وأضاف قائلا: "مجموعة عز العرب تهدف أن تكون الشريك الأكثر تميزاً وشهرة في مصر، لذلك نحرص على إجراء دراسات عميقة لمعرفة احتياجات السوق المصري بهدف تلبية متطلبات عملائنا"، مشيراً إلى أن ما يميز مجموعة عز العرب، هو تقديمها للخدمات الاستثنائية في المبيعات وأيضاً خدمات ما بعد البيع، التي تحقق أفضل وأعلى معدلات الرضا للعملاء وهو ما يجعل عز العرب الوكيل الأول الموثوق به.

كما أشاد هشام حسني، المدير التنفيذي لمجموعة Stellantis مصر، بالعلاقة الوطيدة والتعاون المثمر الذي يربط بين مجموعة عز العرب للسيارات ومجموعة Stellantis العالمية، وأعرب عن سعادته بحضوره قائلاً: "سعيد بالتواجد معكم اليوم لأشهد إطلاق الفا روميو "تونالي" الواعدة في السوق المصري." كما إضاف:"نحن فخورين بشراكتنا الممتدة مع شركة عز العرب التي اثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية في تحقيق الشعبية الكبيرة في السوق المصري."

كما علق جورج سليمان، المدير العام لعلامة الفا روميو في مجموعة عز العرب للسيارات، :قائلاً: "فخورون بالإعلان عن طرحنا للسيارة الفا روميو "تونالي" الجديدة كليا لعملائنا لأول مرة في مصر، والذي نحرص دائما على وضع اهتماماتهم ورغباتهم على رأس أولوياتنا، وهو ما شجعنا على إطلاق موديلات جديدة بهدف جذب قطاع أكبر من العملاء، حيث يمثل الكشف عن "تونالي" لحظات محورية لعشاق العلامات التجارية الإيطالية." كما إضاف: "نستهدف تقديم منتجات وخدمات جديدة خلال الفترة المقبلة على صعيد المبيعات وخدمات ما بعد البيع، ونطمح في التوسع بالعلامة التجارية الإيطالية في مصر، كما نهدف أن نعزز ما حققناه من نجاح لتقديم أفضل جودة لعملائنا ."

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