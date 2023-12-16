عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد من الخارجية الإماراتية يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

صدى البلد

قام وفد من وزارة الخارجية الإماراتية ، اليوم السبت، بزيارة المستشفى الميداني الإماراتي في غزة.

ويترأس هذا الوفد  سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بزيارة المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وقام الوفد بأخذ جولة في المستشفى، واطلع من الفريق الطبي الإماراتي على سير العمليات التشغيلية.

كما تفقد الوفد المصابين والمرضى المقيمين في المستشفى.

وقال سلطان الشامسي إن المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يأتي في إطار الدعم الطبي المقدم من دولة الإمارات لسكان غزة المتأثرين من تدهور منظومة القطاع الصحي نتيجة الحرب الدائرة في القطاع.

ومن ناحية اخرى، اجتمع مدير جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي الموساد، ديفيد بارنيا، نهاية الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء القطري في أوروبا لمواصلة المناقشات حول إطلاق سراح الرهائن من قبل حماس، حسبما قال مصدر مطلع على الخطط لشبكة CNN يوم السبت.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الاجتماع قد تم بعد.

ويأتي الاجتماع المذكور بعد أن ألغت إسرائيل رحلة كان من المفترض أن يقوم بها برنيع إلى الدوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المصدر إن هذا الاجتماع الأخير تم التخطيط له قبل أن يقتل الجيش الإسرائيلي بطريق الخطأ ثلاثة رهائن إسرائيليين في غزة يوم الجمعة، لكن هذا الحادث زاد من إلحاح المحادثات. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الحساسة.

ويوم الخميس، قال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN إن مجلس الوزراء الحربي في البلاد شعر أن 'الظروف ليست مناسبة' لمحاولة استئناف المحادثات. 

وتعمل قطر والولايات المتحدة على محاولة إحياء المفاوضات، من خلال تقديم مقترحات جديدة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين يزيد عددهم عن 100 رهينة في غزة.

استئناف المحادثات التخطيط الإماراتية التنمية التشغيلية الاماراتي الخارجية الإماراتية الخارجية الإماراتي المستشفى الميداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

يوم الثلاثاء القادم.. حزمة إجراءات وقرارات جديدة من الرئيس لإسعاد المصريين

موضوعات متعلقة

تعليق أبو عبيدة على مصرع 3 أسرى لدى المقاومة بنيران إسرائيلية

في توابيت أم أحياء؟.. كتائب القسام توجه رسالة قوية للاحتلال بشأن الأسرى

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 14 مسيرة في البحر الأحمر

تركيا تكشف موعد توقيع إتفاقية مع رومانيا وبلغاريا لإزالة ألغام البحر الأسود

السفارة التركية لدى طهران تدين الهجوم على مقر شرطة مدينة راسك بإيران

بقذيفة "تاندوم" ..كتائب القسام تستهدف جرافة إسرائيلية شمال شرق خان يونس

ترشيحاتنا

السفير الألماني بالقاهرة: معاناة السكان بغزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت|فيديو

مقتل رهيئة إسرائيلية أخرى في غزة.. تفاصيل

وائل كان هيتجوزني| كشف لغز الكوافيرة المتهمة بمحاولة اقتحام منزل الإبراشي وتهديد زوجته.. القصة الكاملة

ألمانيا : ندعم مستشفيات مصر لتوفير الرعاية الطبية لمصابي غزة

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

مانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل قبل منافسات كأس العالم للأندية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسرا مع الواقع الافتراضي في مهرجان الجونة .. صور

طريقة عمل مشروب القرع.. أحلى من الكافيهات

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ