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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط طن سكر محظور تداوله وبلا فواتير

ضبط طن سكر محظور
ضبط طن سكر محظور تداوله بالإسكندرية

أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية، بمتابعة الأسواق وتداول السلع الاستراتيجية، وذلك وفقًا لتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.

وشنت إدارة تموين شرق، برئاسة فريد شوقي، حملة تموينية على الأسواق؛ لضبط الأسعار ومتابعة الأسواق، بإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، ونبيل عسكر مفتش الإدارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين. 

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وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن تابع لشركه توزيع مواد غذائية بداخله 20 شيكارة سكر، زنة الواحدة 50 كجم، بإجمالي طن سكر، خاص بسكر المبادرة، والمحظور بيعه وتداوله إلا بمعرفة وزارة التموين، ودون أي مستندات أو فواتير دالة على الحيازة.

وجرت مصادرة الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة؛ للعرض على وكيل النائب العام.

الاسكندرية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السلع الاستراتيجية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف توزيع مواد غذائية تموين الاسكندرية

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