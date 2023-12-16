البحوث الزراعية: لا صحة لذبح سلالات دواجن مصرية بحجة عدم توافر الأعلاف

أكد محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني بمركز البحوث الزراعية، أنه لا صحة لذبح سلالات دواجن مصرية بحجة عدم توافر الأعلاف.

وقال محمد الشافعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "نستنبط سلالات جديدة من الدواجن ولا نقوم بذبحها للتخلص منها".

وأضاف محمد الشافعي: "معهد الإنتاج الحيواني مسؤول عن الحفاظ على السلالات المصرية من الدواجن، ونحافظ عليها بشكل كامل".

وأوضح محمد الشافعي: "لدينا 3 سلالات من الدواجن، وهي أصل الدواجن في مصر، ومتواجدة منذ مئات السنوات، ومنها سلاسة الدواجن الفيومي".

وأكمل محمد الشافعي: "استنبطنا 11 سلالة جديدة من الدواجن؛ لعدة أهداف".