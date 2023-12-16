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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الألماني بالقاهرة: معاناة السكان بغزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت

السفير الألماني بالقاهرة:معاناة
السفير الألماني بالقاهرة:"معاناة السكان في غزة يجب أن تنتهي"

قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان: “إنه لمن دواعي سروري أن نتمكن من خلال هذه الشحنة من دعم التزام مصر الدؤوب بتقديم المساعدات الإنسانية، لاسيما الالتزام المصري بالرعاية الطبية للمرضى والجرحى من قطاع غزة”.

تابع هارتمان: "نحن نتفق على أن معاناة السكان في غزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن.. مساعداتنا الطارئة لا يمكن أن تكون إلا خطوة صغيرة.. وفي الوقت ذاته تعمل ألمانيا على المستوى الدولي جاهدة لخلق آفاق لعملية سياسية. مثل شركائنا المصريين، نحن مقتنعون بأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم".

تأتي هذه التصريحات السفير الألماني هارتمان اليوم في مطار القاهرة الدولي أثنا استقبال شحنة على متن طائرة تابعة للجيش الألماني تحوي معدات طبية عالية الجودة، متمثلة في حاضنات الأطفال المبتسرين وأجهزة تنفس صناعي وشاشات مراقبة حالة المرضى إلى مصر.

سلم السفير الشحنة على الأرض فور وصولها لنائب الوزير الدكتور محمد حساني من وزارة الصحة المصرية. وسيتم استخدامها في المستشفيات المصرية المجهزة لاستقبال المدنيين الفلسطينيين المصابين من غزة وستساعد الطاقم الطبي هناك على إنقاذ الأرواح.. من خلال هذه المساعدات تقدم ألمانيا إسهاماً ملموساً آخرأًمن أجل تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين في غزة.

السفير الألماني بالقاهرة:"معاناة السكان في غزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت" 

 

يذكر أن الحكومة الألمانية من بين أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات، وقد قامت بزيادة حجم دعمها في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من الضعف. وبالتالي يرتفع إجمالي المساعدات المقدمة للأراضي الفلسطينية إلى ١٧٩ مليون يورو في عام ٢٠٢٣، منها ١٠٦ ملايين يورو أموالا جديدة تم تخصيصها منذ ٧أكتوبر.

تغيث المنظمات الشريكة مثل وكالة الأمم المتحدة من خلال الدعم الألماني اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) وبرنامج الأغذية العالمي والصليب الأحمر الألماني بتوفير المواد الغذائية الأساسية والإمدادات الطبية ومنتجات النظافة إلى غزة للتخفيف من معاناة السكان. ومن المقرر أن تهبط المزيد من رحلات المساعدات الألمانية في العريش خلال الأيام القليلة المقبلة.

السفير الألماني بالقاهرة:"معاناة السكان في غزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت" 
السفير الألمانى بالقاهرة فرانك هارتمان هارتمان مصر قطاع غزة

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