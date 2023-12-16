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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

للمقبلين على الزواج.. ازاي تشتري أرخص شبكة بـ 5 آلاف جنيه| فيديو

سعر الذهب
سعر الذهب

لا تزال أسعار الذهب مستقرة مع نهاية تعاملات اليوم السبت داخل محلات الصاغة بعد ارتفاعها مقدارا طفيفا منذ الساعات السابقة.

وخلال الأسبوع الماضي شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا كسر حاجز الـ100 جنيه في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة المختلفة، مدفوعا بتداعيات الأحداث العالمية.

تعرف على سعر الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن


أرخص شبكة في مصر


يقدم موقع "صدي البلد" الإخباري لقرائه ومتابعيه خدمات سعر الذهب في مصر وكيفية اقتناء المعدن الأصفر للفئات الأقل دخلا وبسعر مناسب


وحسبما رصدته جولة "صدي البلد" داخل أحد محلات الصاغة بالقاهرة والتي قدمت للمواطنين خصوصا الطبقات المتوسطة والأدنى دخلا؛ إمكانية الحصول علي شبكة بسعر مخفض يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه.


شبكة بـ 5 آلاف جنيه


يمكن للمستهلكين  والراغبين في اقتناء الذهب؛ شراء ذهب من عيار 18 بوزن جرام واحد علي الأكثر وهو عبارة عن خاتم  و دبلة  بسعر 5 آلاف جنيه 


كما يمكن زيادة 2000 جنيه إضافية بحسب رغبة العميل لشراء إنسيال بوزن نصف جرام لزيادة الشبكة وقد تصل أغلي شبكة للطبقات الأدني بـ10 آلاف جنيه.


وفي سياق متصل يشهد سعر المعدن الأصفر استقرارا داخل محلات الصاغة


سعر الذهب في محلات الصاغة


عيار 21

 

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 2890 جنيها للجرام الواحد

 

عيار 24

 

سجل سعر أعلي أعيرة الذهب تداولا حوالي 3302 جنيه .

 

عيار 18


بينما بلغ سعر أوسط الأعيرة تداولا نحو 2476 جنيها للجرام الواحد.

توقعات الذهب


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 2890 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت أمس عند مستوى 2020 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3303 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2477 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1927 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 23120 جنيهًا.

وتوقع إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأول من العام المقبل، لا سيما مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25 %، منوهًا بأن عجز الموازنة قد يدفع الحكومة إلى عدم طرح شهادات بفائدة أعلى، ويوجه جزءًا كبيرًا من هذه السيولة التي تتجاوز 500 مليار جنيه إلى الذهب، ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار.

أرخص شبكة في مصر سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال و اعمال سعر عيار 21 اليوم شبكة بـ5آلاف جنيه Finance Real Estate

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