أسامة كمال يعلن فشل إسرائيل: لم تحقق نتائج في عدوانها على غزة

علق الإعلامي أسامة كمال، على تسبب جيش الاحتلال في مقتل 3 محتجزين لهم في قطاع غزة.

وقال الإعلامي أسامة كمال خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "التحقيقات عندهم بطلع مصائب ومشهد الراية البيضاء اللي رفعها الأسرى الإسرائيليين وضربوا عليهم النار فكرني بالنازحين الفلسطينيين اللي سابوا بيوتهم ومشيوا أميال وفوقهم الطيارات وجنبهم الدبابات رفعوا الراية البيضاء أمل أن جندي يحترم استسلامهم ولكن مفيش انسانية ولا مبدأ".

وأكد أن المشهد يتكرر بنفس التفاصيل ولكن مع إسرائيليين، مشيرا إلى أن إسرائيل من خلال تصرفاتها طوال 71 يوم من العدوان على غزة أكدت أنها ليست على قدر الحرب ولم تحقق شيء من أهدافها المعلنة والمحصلة صفر من أهدافهم.

وتابع: "جيش الاحتلال مش عارفين يحققوا أهدافهم ولما عملوا مناورات لتحرير المحتجزين قتلوا 3 منهم"، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التخلص من أكبر عدد من محتجزيه لدى حماس حتى يخفف من عبء الأسرى عن أكتافهم، قائلا: "عايزين يخلصوا على الأسرى بتاعهم عشان يخففوا العبء ومحدش من الإسرائيليين يحتج كل شويه".

