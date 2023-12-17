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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر يؤثر على الملاحة الدولية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة | أخبار التوك شو

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي. 

 

السيد البدوي: أحداث غزة لفتت انتباه الشعب لضرورة استمرار السيسي لحماية الأمن

علق السياسي البارز السيد البدوي، على مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 والتي شارك فيها الشعب المصري بكثافة.

 

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على الحوثيين في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء

قال وزير الدفاع الإسرائيلى يؤاف جالانت، إننا سنرد على الحوثيين في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء، بسبب الهجمات التي انطلقت منهم، وحركة السفن التي تعطلت في البحر الأحمر.

 

لهذه الأسباب| انخفاض أسعار البصل لـ16 جنيها في الأسواق

تحدث حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، عن أزمة ارتفاع أسعار البصل.

 

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

 

نتنياهو: نحن في حرب وجودية وستصبح غزة تحت السيطرة الإسرائيلية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تخوض حرباً صعبة داخل قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية.

 

أحمد موسى: ما يفعله الحوثيون في البحر الأحمر يؤثر على الملاحة الدولية وحركة التجارة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شركات شحن حاويات عالمية أوقفت عمليات الشحن بالحاويات في البحر الأحمر؛ بعد استهداف الحوثيين لعدد من السفن الدولية.

 

جوز الست.. كواليس طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشف أحمد السماحي الناقد الفني، كواليس انفصال وطلاق المطرب حسام حبيب والمطربة شيرين عبد الوهاب.

 

مفاجأة من شركة الدلتا للسكر لـ المواطنين ..فيديو

أكد أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، أن وزارة التموين تدخلت من أجل حل أزمة أسعار السكر في الأسواق المصرية . 

عمرو أديب : معمول حلو أوي الهرم اللي في السعودية

علق الإعلامى عمرو أديب على المنطقة المصرية الأثرية التي أنشأتها السعودية في منطقة "بوليفارد سيتي".

 

أحمد موسى السكر مصر الأرصاد اخبار التوك شو

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