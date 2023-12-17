أسرار وخبايا.. كتاب يكشف عن تاريخ ثقافة البخور في الصين

يكشف كتاب "تاريخ ثقافة البخور في الصين"، الصادر عن بيت الحكمة للثقافة والفنون، عن حكايات وعجائب للبخور، فضلا عن البخور كثقافة، وهوية وميراث.



"البخور"، ليس دخانًا عَطِرًا فحسب، بل حضارة كاملة تفوح في أرجاء التاريخ الإنساني لتجسد سيرة الصينيين القدماء، وترسم ملامح عصورهم، وتصور مشاهد مفعمة بالحيوية لحياة الأثرياء وتطلعات الفقراء، وخيالات المثقفين والشعراء.

لم يخل السرد الثقافي والحضاري للصين على مر عصورها من الحضور الطاغي للبخور، حيث لم يكن مجرد وسيلة للترويح عن النفس أو الاستمتاع بالعطر، بل كان أيضًا دلالة بارزة على الطبقة الاجتماعية، ومعلمًا مُحَدِدًا للطبقة الحاكمة وطبقة الأثرياء، كما كان رفيقًا ملازمًا للكتاب والشعراء والمثقفين.



وهذا الكتاب، هو الأول من نوعه الذي يتناول بشيء من التفصيل، كل ما يتعلق بثقافة البخور في واحدة من أقدم حضارات العالم القديم وهي الحضارة الصينية، بما في ذلك تاريخ استخدام البخور الذي ارتبط بالسمو والتقرب للآلهة حتى صار وسيلة للعبادة بين كل طبقات المجتمع، كما يبرز الكتاب كيف أصبح البخور سلعة أساسية دعمت أواصر العلاقات التجارية بين الصين وبلدان العالم القديم عبر طريق الحرير، كما يتناول أسرار وخبايا تركيب البخور والأعشاب العطرية وأنواع المباخر وطرق حفظ البخور وتطور صناعته على مر التاريخ.