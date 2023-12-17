كندا بعد فتح معبر كرم أبوسالم: لانزال نشعر بقلق عميق إزاء الأزمة الإنسانية بغزة

رحبت الحكومة الكندية، بقرار نظيرتها الإسرائيلية، فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي؛ لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، عبر منصة (إكس): "ترحب كندا بقرار الحكومة الإسرائيلية فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي، ولا نزال نشعر بقلق عميق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون، وسنواصل الدعوة إلى توفير المزيد من المساعدات للوصول إلى غزة".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الجمعة، أنها سمحت "مؤقتا" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين أراضيها والقطاع.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال "وافق مجلس الوزراء على إجراء مؤقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح".

