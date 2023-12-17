أهم الأخبار.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية.. والفيفا يفاجئ محمد الشناوي وغضب في إسرائيل

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الأخبار.

القصة الكاملة لشائعة نحر سلالات دواجن مصرية نادرة.. الزراعة تكشف حقائق جديدة



أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات



الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تنشر فيديوهات لعملية الاقتراع



الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد



برشلونة يواصل التعثر بتعادله مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني



صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها



الطعمية والكبسة.. يوسف الحسيني يوجه رسالة لجماهير الأهلي واتحاد جدة على الهواء



غضب في إسرائيل بعد اعتراف الجيش بقــتل 3 محتجزين في غزة

