الطعمية والكبسة.. يوسف الحسيني يوجه رسالة لجماهير الأهلي واتحاد جدة على الهواء

رد الإعلامي يوسف الحسيني على جماهير اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري، بشأن الطعمية والكبسة، قائلا "مفيش أحلى منهم والجماهير كانت تمازح بعضها".

وأضاف يوسف الحسيني، خلال برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: ما حدث بين جماهير الأهلي واتحاد جده مجرد مزاح مع بعض، ليس خناقة او تهكم، والطعمية أصبح اسمها جرين برجر والكبسة طعمها لذيذ وجميل.

وأوضح "يوسف الحسيني" أن الطعمية تباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية وسعرها غالي جدا في لندن، مطالبا الجماهير بعدم الانسياق وراء الأشخاص الذين يسعون إلى حدوث وقيعة او خلافات بين الجماهيريين، لأن الغرض مزاح فقط وليس أكثر .

وأشار "يوسف الحسيني" إلى أن تعليق الإعلامي الرياضي وليد الفراج كوميدي وليس السخرية من الفريق المنافس، موضحا أن وليد الفراج المعروف عنه انه يحب المزاح ودمه خفيف، واحنا شعوب قريبة من بعض ولا نريد احد يحدث وقيعة ونحرص على الاخوة والمحبة بيننا.

فوزاً تاريخياً



حقق فريق الأهلي، فوزاً تاريخياً على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وسجل ثلاثية الأهلي، علي معلول وحسين الشحات وإمام عاشور في الدقيقة 21 و59 و62، فيما سجل بنزيما الهدف الوحيد للاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، نجح الأهلى في "فك" عقدة اتحاد جدة، الذي لم يسبق له الخسارة من المارد الأحمر طوال المواجهات التي جمعت الفريقين بجميع المسابقات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة غدا.