نائبة بايدن تكشف دور الشيخ نواف في تعزيز الصداقة بين الكويت وأمريكا

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، إن أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان له فضل كبير في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة.



ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعربت هاريس في تصريح صحفي، عن بالغ التعازي والمواساة للكويت حكومة وشعبا بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وأضافت "بينما يحزن شعب الكويت على هذه الخسارة فإن قلوبنا معهم.. لقد ساعد الشيخ نواف الأحمد طوال مسيرته في تعزيز الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والكويت".



وأوضحت أنه "بفضل قيادة أمير الكويت الراحل تواصل بلدينا تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة وبينما نكرم حياته وإرثه فإننا نعلم أن الروابط طويلة الأمد بين حكوماتنا وشعبنا سوف تستمر".

وقبل قليل، أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيرسل وفدا رئاسيا إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة أمير البلاد.

وكان بايدن ووزير خارجيته انتوني بلينكن قد أعربا في بيانين منفصلين مساء أمس السبت عن بالغ الحزن والمواساة لوفاة المغفور له باذن الله تعالى سمو امير البلاد الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وقال بايدن في بيان من البيت الابيض أن امير الكويت الراحل «كان شريكا مهما وصديقا حقيقيا للولايات المتحدة طوال عقود خدمته لبلاده» مقدما التعازي لاسرة ال الصباح والشعب الكويتي.