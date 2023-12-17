«حفظ الأمانات» في ندوة بالرواق الأزهري بشمال سيناء





تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء إدارة تنمية النشء فعاليات برنامج «الرواق الأزهري للطفل والأسرة» بالتعاون مع الأزهر الشريف، بمركز شباب مدينة العريش من خلال تنظيم ندوة للطلائع بعنوان «حفظ الأمانات» برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وقال الواعظ حسن صالح من الأزهر الشريف، خلال الندوة إنّ الهجرة النبوية أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر والتي منها حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها، عندما أمر الرسول الكريم علي بن أبي طالب -كرم الله وجه- أن ينام في فراشه تاركاً له بردة الحضرمي، وذلك من أجل تمويه وتضليل كفار قريش، مكلفاً إياه أنّ يرد الأمانات والودائع إلى أهلها، فالرسول كان حريصاً على رد الأمانات ووفياً لمن استأمنه حتى في أحلك الظروف.



رواق الطفل:



وأوضح ايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أنّ برنامج رواق الطفل والأسرة يُنفذ فى دورته الثانية للعام 2023 - 2024، داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.



وفي سياق متصل تم الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية حيث اختارت الأمم المتحدة أن يحمل هذا العام عنوان "العربية لغة الشعر والفنون"، مشيرا إلى مدى انتشار اللغة العربية أكثر من 12 مليون مفردة، ويوجد أكثر من 400 مليون ناطق باللغة العربية حول العالم، كما أن اللغة العربية تعد عاملا أساسيا في توحيد الأمة العربية.



ويأتي ذلك ضمن سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات يتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومتابعة تنفيذية عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء، وايهاب الزرباوي منسق المشروع وفريق العمل بمرك