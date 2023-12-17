خبراء يناقشون دور الثقافة في التعافي من المواد المخدرة.. 26 ديسمبر

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع ندوة "الثقافة ودورها في التعافي من المواد المخدرة"، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بجامعة القاهرة.

وتأتى الندوة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ والدكتور مصطفى النشار، مقرر لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس الأعلى للثقافة، ويدير الندوة: الدكتور أحمد مجدى حجازي، وأستاذ علم الاجتماع السياسي والثقافي بجامعة القاهرة.

ويشارك بها، الدكتور عبد العزيز بدر، مدير الشئون القانونية ضد مكافحة الإدمان برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور حامد عبد الهادي إبراهيم أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، والدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سابقا.

كما يعاد بث الندوة عبر صفحة أمانة المؤتمرات، الرسمية على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.