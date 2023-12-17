الأهلي يبحث عن عرض لموديست في يناير .. تفاصيل

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، إن أيام الفرنسي أنتوني موديست، لاعب النادي الأهلي، في القلعة الحمراء باتت معدودة عقب طرده في مباراة اتحاد جدة السعودي.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن إدارة النادي الأهلي بدأت التحرك بشكل جدي من أجل التخلص من اللاعب الفرنسي أنطوني موديست بعد تواضع مستواه منذ التعاقد معه مطلع الموسم.

وتابع حتحوت، أن الأهلي يبحث عن عرض مناسب للفرنسي أنتوني موديست في يناير المقبل من أجل التخلص من اللاعب وضم عنصر بديل مناسب يتوافق مع متطلبات السويسري مارسيل كولر وإدارة النادي.