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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب تدين بشدة اقتحام جيش الاحتلال مدينة طولكرم في الضفة الغربية

مجلس النواب
مجلس النواب

أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة قيام جيش الاحتلال الاسرائيلى باقتحام مدينة طولكرم بالضفة الغربية فجر اليوم الأحد مطالبة من المجتمع الدولي سرعة التحرك للوقف الفورى لسلسلة الاعتداءات الوحشية التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إن قيام قوات كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام مدينة طولكرم يتطلب سرعة التدخل من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاجبار حكومة الاحتلال بالوقف الفورى لاعتداءاتها ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

كما طالب النائب أحمد فؤاد أباظة من العالم كله وبجميع دوله ومنظماته الاسراع فى ايجاد حلول جذرية لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة مؤكداً أن هذه الحلول تضمنتها الرؤية المصرية الواضحة والحاسمة والتى أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى عشرات المرات سواء خلال مشاركاته فى مختلف المؤتمرات والمنتديات العالمية او لقاءاته واتصالاته بمختلف قادة ورؤساء العالم وهى تتمثل فى ضرورة الضغط على إسرائيل لتطبيق قرارات الشرعية الدولية على أرض الواقع فى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني ليتم تطبيق حل الدولتين لتكون هناك دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة لتعيش جنباً إلى جنب بجوار دولة إسرائيل.

لجنة الشئون العربية بمجلس النواب جيش الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولي الفلسطينيين الاعتداءات الوحشية

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