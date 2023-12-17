زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يمكن أن يستمر في منصبه

تحدث زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد عن الدعوات للترويج لمخطط إسرائيلي لصفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال لابيد في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "يجب وضع مخطط جديد على الطاولة، لأنه بمجرد وجود ورقة على الطاولة، فإنه يؤدي إلى تحرك حتى لو لم يتم قبوله".

وأضاف :"لا يمكن لنتنياهو أن يستمر في منصب رئيس الوزراء. ومن الممكن إجراء انتخابات أثناء الحرب".

وذكر لابيد أنه أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المعارضة ستقدم الدعم "حتى مقابل الأسعار المؤلمة في صفقة الأسرى، لكن إسرائيل لا تستطيع التوقف عن القتال لأن حماس ستعود في أول فرصة تتاح لها".