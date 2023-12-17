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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«صاحب العالم» على طاولة منتدى المستقبل للفكر والإبداع

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في السابعة مساء الثلاثاء المقبل، ندوة نقدية لمناقشة رواية "صاحب العالم" للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، بمكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بـ1 شارع شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.

ومن المقرر أن يناقش رواية "صاحب العالم" كل من الكاتب والناقد الدكتور يسري عبد الله، والشاعر والناقد جمال القصاص، وتدير الندوة الروائية إنجي همام.

الرواية صدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع، ويقتحم فيها الكاتب أحمد صبري أبو الفتوح عالم الطبقة المتوسطة مجددا.

وفى الرواية، يتابع القارئ "عبد الحميد دهمش" الذى أراد بعد رحيل زوجته وهجرة أبنائه وخروجه على المعاش، أن يتنسَّم بعضًا من عبير الحرية، مستفيدًا مما تتيحه تكنولوجيا التواصل الاجتماعي من إمكانات هائلة، لكنه وهو يفعل خطأ في الفراغ، فهوى، وبات على أعتاب فضيحة قد تهدِّد كيانه وكيان أبنائه وحبيباته اللاتي شاركنه تنسُّمَ بعض من هذا العبير.

وبوصفه موظفًا عامًّا عتيدًا، يعرف أن الخروج من ورطة كهذه لا يفيد فيها التفكير من داخل الصندوق، لذلك لجأ إلى ربيب السجون "رزق مرزبة".. فهل سيستطيع "رزق" مساعدة الأستاذ "عبد الحميد" في النجاة من هذه الورطة؟

ويعد أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الروائيين المصريين في السردية العربية الراهنة، وقد أصدر من قبل روايات عديدة من بينها "ملحمة السراسوة" بأجزائها المتعددة، "جمهورية الأرضين"، "طائر الشوك"، "أجندة سيد الأهل"، "برسكال"، "تاريخ آخر للحزن"، و"حكايات من جنازة بوتشي"، فضلا عن مجموعته القصصية "وفاة المعلم حنا".

منتدى المستقبل للفكر والإبداع رواية صاحب العالم الروائي أحمد صبري أبو الفتوح ميدان طلعت حرب الدكتور يسري عبدالله

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