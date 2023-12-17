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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

مواعيد امتحانات الفصل
مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالإسكندرية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والتعليم الابتدائي والشهادة الإعدادية، على أن تبدأ الامتحانات في 2 يناير وتنتهي في 24 يناير 2024، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للتعليم الابتدائي من الثلاثاء إلى الأربعاء في الفترة (2 يناير إلى 10 يناير 2024)، وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية (عام- مهنى- صم- مكفوفين) من الثلاثاء إلى الإثنين في الفترة (2 يناير إلى 15 يناير 2024)، كما تبدأ الشهادة الإعدادية (عام- مهنى- صم- مكفوفين) من الأربعاء إلى الأربعاء في الفترة (17 يناير إلى 24 يناير 2024).

مصرع خمسيني أسفل قطار "الأقصر/ الإسكندرية" في سوهاج

ويبدأ الصف الأول والثاني بمرحلة الثانوية العامة من الأحد إلى الأربعاء في الفترة (14 يناير إلى 24 يناير2024)، ويبدأ التعليم المجتمعي من الثلاثاء إلى الأربعاء في الفترة (2 يناير إلى 10 يناير 2024)، أيضًا يبدأ امتحان تعليم المكفوفين من الثلاثاء إلى الثلاثاء في الفترة (2 يناير إلى 23 يناير2024).

 كما يبدأ امتحان تعليم الصم من الثلاثاء إلى الثلاثاء في الفترة (2 يناير إلى 23 يناير 2024)، ويبدأ امتحان التعليم الفني من الثلاثاء إلى الأربعاء في الفترة (2 يناير إلى 24 يناير 2024).

ووجه اللواء محمد الشريف، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقيادة الدكتور/ عربي أبو زيد، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملاءمة لأبنائنا الطلاب.

كما شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.

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