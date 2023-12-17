رفض الإفصاح عن مكانه.. الاحتلال يعزل الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إدارة السجون الإسرائيلية المسئولية عن حياة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي بعد نقله من سجن "عوفر" وعزله منذ أكثر من أسبوع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صادر اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال ترفض الإفصاح عن مكان عزل الأسير القائد مروان البرغوثي بعد نقله من معتقل (عوفر) وعزله منذ ما يزيد على أسبوع.

وحملت الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة المعتقل القائد مروان البرغوثي، مؤكدين أن إدارة السجون ادعت وجود المعتقل البرغوثي في سجن عزل (أيالون– الرملة)، واتضح لاحقا أنه نقل إلى عزل معتقل (ريمونيم).

يذكر أن المعتقل مروان البرغوثي من بلدة كوبر قرب رام الله والبيرة، ومعتقل منذ 15 إبريل 2002، ويُعتبر أول نائب فلسطيني، وأول عضو من اللجنة المركزية لحركة "فتح" تعتقله سلطات الاحتلال، وتحكم عليه بالسجن خمسة مؤبدات و40 عاما.