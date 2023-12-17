الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى مصر

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى جمهورية مصر العربية.

وعبر الرئيس السيسي للسفراء عن تمنياته لهم بالتوفيق في مهامهم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السفراء الجدد، هم:

• فوزية بنت عبد الله زينل .. سفيرة مملكة البحرين.

• أنه دورته ريجلسن .. سفيرة مملكة الدنمارك.

• كيم يونج هيون .. سفير جمهورية كوريا.

• جيورج بوستينجر .. سفير جمهورية النمسا.

• ثابت سوباشيتش .. سفير البوسنة والهرسك.

• باولينو فرانكو دي كارفاليو .. سفير جمهورية البرازيل.

• بيتر موليما .. سفير مملكة هولندا.

• صالح موطلو شن .. سفير جمهورية تركيا.

• أندريس رازينس .. سفير جمهورية لاتفيا.

• كيموكو دياكيتي .. سفير جمهورية السنغال.

• روزاورا ليونورا رويدا جوتييريز .. سفيرة المكسيك.

• الحسين سيدي عبد الله .. سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

• طارق علي فرج الأنصاري .. سفير دولة قطر.

• أوليفيا توديريان .. سفيرة رومانيا.

• دان مونيوزا .. سفير جمهورية رواندا.

• سامينا ناز .. سفيرة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

• ريتشارد موتايوبا ماكانزو .. سفير جمهورية تنزانيا.

• عبد العزيز بن علي الشريف .. سفير الجمهورية الجزائرية.

• خالد محفوظ بحاح .. سفير الجمهورية اليمنية.

• اولوكبيك ماريبوف .. سفير الجمهورية القرغيزية.