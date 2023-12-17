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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقييم مسابقة المرحلة الابتدائية بمدارس سيناء حول أجمل قطعة فنية

مسابقة أجمل قطعة
مسابقة أجمل قطعة فنية للمرحلة الابتدائية بسيناء

 ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  شمال سيناء،  اليوم الاحد ،  لجنة تقييم المسابقة الوزارية للمرحلة الابتدائية بعنوان " أجمل قطعة فنية تعبر عن النظافة الشخصية وتأثيرها على الصحة" والذي نظمها توجيه عام الاقتصاد المنزلي ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية معالي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

 


وقد أعجب  وكيل الوزارة بأعمال الطلاب وقال إن الجمال في هذه الأعمال هو التنوع في الأفكار المستخدمة في الحياة اليومية وهو مجهود رائع من طلابنا .

 

وأضافت حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية أن الأعمال الفنية للطلاب بجميع انواعها وأفكارها المختلفة هو إبداع من الطلاب واعتمدت علي إعادة التدوير ، 

19 مدرسة:

و أضافت د .هيام محمد الموجه العام للاقتصاد المنزلي بانة قد تم إجراء التصفيات بين الإدارات التعليمية الست واسفرت التصفيات النهائية عن تصعيد "19" مدرسة وعدد الطلاب المشاركين "37" طالب وجميع الأعمال الفنية من تنفيذ الطلاب.
 

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جدارية الفنون تراثية بمراكز الشباب بالمدن والقرى في شمال سيناء

 

سيناء الابتدائية مسابقة اجمل قطعة

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