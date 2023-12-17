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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل القاهرة الإخبارية: الإعلام الفرنسي يشكك في نجاح وزيرة الخارجية بمهمتها بغزة|فيديو

وزيرة الخارجية الفرنسية
وزيرة الخارجية الفرنسية

قال خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، إن هناك العديد من التساؤلات التي نشرتها وسائل الاعلام والصحف الصادرة صباح اليوم في فرنسا، عما اذا كانت كاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا ستنجح في مهمتها الصعبة، وما اذا كانت ستمنح الرئيس ايمانويل ماكرون فرص جديدة على الساحة الدولية.

وأضاف «شقير» أن فرنسا تعمل على اطلاق سراح جميع الرهائن وفق تصريح وزيرة الخارجية كانت كاترين كولونا خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعها بنظيرها الإسرائيلي في تل أبيب، لافتا إلى أن هناك زيارة مرتقبة بين كولونا وبين وزير الخارجية الفلسطيني في رام الله.

 

هدنة فورية

وأردف، أن رسالة كولونا الى الجانب الإسرائيلي هي ضرورة العمل على هدنة فورية في محاولة للسيطرة على الامور حتى لا يتسع نطاق العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الى جنوب لبنان.  

فرنسا إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الفلسطيني جيش الاحتلال الرهائن

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