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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أفراح النجوم.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار.. ابن محمد ثروت يحدث ضجة

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

شهد الوسط الفنى فى الفترة الأخيرة عدد من الزيجات التى أضفت حالة من البهجة فى ظل حالة الحزن التى شاهدها الوسط نتيجة رحيل عدد من المبدعين والنجوم فى نهاية هذا العام ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين احتفلوا بزفافهم فى الفترة الأخيرة ولعل آخرهم الفنانة أسماء أبو اليزيد.

أسماء أبو اليزيد

اقامت الفنانة أسماء أبو اليزيد حفل زفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وشهد حفل زفاف أسماء أبو اليزيد، حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء من بينهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان تامر فرج.

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عفروتو

احتفل مغني الراب عفروتو، خطبته، يوم17 أغسطس ، بحضور عدد من الأصدقاء، من بينهم مروان موسى، الذي حرص على تهنئته.

ونشر عفروتو، صورة له مع خطيبته، وعلق عليها: "الحمد لله".

وشهد حفل مغني الراب عفروتو، الخميس، 17 أغسطس، في الساحل الشمالي، حدوث مأزق له مع نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب قيامه بالغناء عن طريق الفلاشة، وهو مخالف لشروط النقابة.

ثراء جبيل

كما احتفلت الفنانة الشابة ثراء جبيل بخطوبتها على الفنان مختار الديناري وسط الأهل والأصدقاء.

تقدم الفنان مختار الديناري، لطلب يد الفنانة ثراء جبيل، بطريقة رومانسية في أحد شوارع المعادي.

وعلم "صدى البلد" أن الترتيب للمفاجأة جاء من خلال دعوة ثراء لمقابلة إعلامية وهمية، حتى تتواجد في المكان والميعاد المحدد، واتفق مختار مع الأصدقاء لكي يتواجدوا في أحد شوارع المعادي، وبالفعل وصلت ثراء في الموعد لتتفاجأ به وبأصدقائها وتقدم لخطبتها ووافقت وسط فرحة كل الحضور.

ابن محمد ثروت

بينما تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور العروس لمى الشواربي، لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر لكرة اليد، التى خطفت الأنظار بإطلالتها في عقد قرانها على المخرج والمطرب أحمد محمد ثروت.

وتميزت لمى باطلالتها الأنيقة والمميزة، واختارت ستايل الفستان بأكمام طويلة وطرحة طويلة، مطرز على الجانبين وفي منطقة الصدر، من تصميم لميس أبو الفتوح، أما المكياج فكان لنسمة منصور، وتصفيف الشعر لمينا خميس.

حضر عقد القران عددا كبيرا من النجوم على رأسهم أنوشكا، أحمد التهامي، دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الإعلامية مني الشاذلي، الفنانة شهيرة، كما حضر كل من، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، والإعلاميتين سهير شلبي وسهير جودة.

ابنة محمد أبو داود

أما احتفل الفنان محمد أبو داود بحفل زفاف ابنته حيث تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فيديو لحفل زفاف ابنه الفنان محمد ابو داوود.

وظهرت منة ابنه الفنان ابو داوود ، فى الفيديو رفقة والدها يرقصان على أغنية بنت ابوها .

وتالقت منة داوود بإطلالة لافتة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان زفاف باللون الأبيض ونسقت معه طرحة بيضاء تول.

الموزع الموسيقى تميم

كما احتفل الموزع الموسيقى تميم بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني.

و أحيي الحفل الفنان محمد حماقي والفنان رامي صبري، وحضر أيضًا الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي والملحن محمد مدين والملحن محمد رحيم والإعلامي ممدوح موسى.

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