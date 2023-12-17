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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للمرة الأولى بمستشفى الجراحات الجديد.. إجراء عملية استئصال غضروف قطني منزلق بالمنظار

فريق طبي بجامعة طنطا
فريق طبي بجامعة طنطا

أعلن الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبى بمجموعة الفقرات بقسم جراحة العظام للمرة الأولى بمستشفى الجراحات الجديد فى إجراء أول عملية استئصال غضروف قطنى منزلق بالمنظار عبر الجلد تحت المخدر الموضعي برعاية الأستاذ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والأستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

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أوضح الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن قسم جراحة العظام بمستشفى الجراحات الجديد استقبل مريضة فى العقد الرابع من العمر تعانى من غضروف قطنى منزلق بين الفقرة الرابعة والخامسة مع ضغط على عصب الفخد الأيسر وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة وإجراء العملية الجراحية بإستخدام المنظار الجراحى من خلال ثقب صغير أقل من 1 سم فى إطار البحث العلمى لباحث الدكتوراه دكتور شريف لطفى المدرس المساعد بالقسم مع عرض بث مباشر من داخل العمليات لتدريب شباب الأطباء فى قاعة مخصصة .

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وأشاد الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمهارة وكفأة الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور محمد حسنى رئيس قسم جراحة العظام والأستاذ الدكتور أيمن عبدالمقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة والأستاذ الدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسى والدكتور أحمد إبراهيم مدير العمليات وضم الفريق الطبى اللواء الأستاذ الدكتور إيهاب حسنى أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بكلية الطب القوات المسلحة والأستاذ الدكتور أحمد طنطاوى والأستاذ الدكتور محمد رمضان أساتذة بمجموعة الفقرات بالقسم والدكتور شريف لطفى ومن قسم التخدير الأستاذة الدكتورة منى بلوغ المراد ومن فريق العمليات الأستاذة إنجى عادل .

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كما تبع العملية إجراء ورشة عمل عن  جراحات العمود الفقرى بالمنظار تحت إشراف الأستاذ الدكتور حسن جلال الدين أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بجامعة عين شمس .

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